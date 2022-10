Mais de 200 pessoas detidas este fim-de-semana no âmbito da operação "Noite Segura é Noite Tranquila"

Mais de 200 pessoas foram detidas pela Polícia de Segurança Pública (PSP) na sequência da operação "Noite Segura é Noite Tranquila". Destas, 62 foram por condução sob o efeito de álcool e 37 por falta de carta de condução.

Num comunicado enviado às redações, a autoridade informa que, no período compreendido entre 28 de outubro e 30 de outubro, "levou a cabo em toda a sua área de responsabilidade no território nacional, incluindo nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, a Operação Noite Segura".

As ações contaram com "o empenhamento de 1.365 Polícias, que realizaram cerca de 255 Operações Policiais, das quais se destacam 123 de fiscalização rodoviária e 116 de fiscalização de estabelecimentos de diversão noturna no âmbito do licenciamento e da Segurança Privada".

Além das detenções, foram apreendidas 4 armas de fogo, 26 viaturas, 120 doses individuais de Cocaína, 37 doses individuais de Heroína, 76 doses individuais de Haxixe.

A PSP informa ainda que, das "várias ações levadas a cabo no âmbito da fiscalização de estabelecimentos noturnos, resultaram 212 Autos de Contraordenação", sendo que, "no que diz respeito à prevenção rodoviária, foram fiscalizados, aproximadamente, 4 377 veículos, resultando em cerca de 594 Autos de Contraordenação".