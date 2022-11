Incêndio ativo no Porto de Aveiro a ser combatido por cinco corporações de bombeiros

Um Incêndio no Porto de Aveiro deflagrou na madrugada desta terça-feira e continua ativo.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro disse, à agência Lusa, que o fogo teve início num pavilhão com aglomerados de madeira e o alerta foi registado às 4h54.

No local encontram-se os bombeiros voluntários de Ílhavo, Aveiro Velhos, bem como da Novos Aveiro, de Vagos e de Albergaria, acompanhados também pela GNR, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e a Capitania do Porto de Aveiro.