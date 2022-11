Diretor executivo para o SNS

Fernando Araújo foi nomeado pelo Governo para diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e entra, hoje, em funções.





Fernando Araújo foi nomeado pelo Governo para diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e entra, hoje, em funções. A criação de uma direção executiva é novidade e insere-se na profunda alteração à orgânica do SNS que está a ser levada a cabo pelo Governo para a área da saúde.

Nos próximos três anos, o ex-presidente do Hospital de São João, no Porto, irá coordenar a resposta das várias unidades de saúde do SNS, assegurando ao mesmo tempo um melhor funcionamento em rede, o que passa por adaptar e otimizar a capacidade de resposta das várias instituições às necessidades em saúde dos portugueses.

Melhor saúde

A direção executiva tem um trabalho abrangente, pois vai coordenar a resposta assistencial das unidades de saúde do SNS, assegurar o seu funcionamento em rede, a melhoria do acesso a cuidados de saúde, a participação dos utentes e o alinhamento da governação clínica e de saúde.

Esta direção passa também a coordenar a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e a Rede Nacional de Cuidados Paliativos, isso permite acompanhar de forma global as respostas aos utentes nos vários ciclos de vida, conforme objetivo do Ministério da Saúde.