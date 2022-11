Aproveite o sol, a chuva regressa amanhã

Este sábado fica marcado pelas temperaturas amenas e o céu pouco nublado, mas a chuva espreita já amanhã.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já emitiu avisos amarelos para o litoral do país devido à agitação marítima, pois embora as temperaturas devam continuar amenas a chuva regressa com intensidade.

Até segunda-feira, segundo o IPMA, as máximas são de 18ºC para Braga e 17ºC para o Porto e Viana do Castelo. No interior a temperatura desce para 15ºC para Bragança e Vila Real. Já Lisboa e Setúbal ficam pelos 20ºC. Mais a sul, em Faro, a previsão de máximas é de 23ºC.