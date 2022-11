O vizinho não é de confiança

por João Sena

Jogo grande em Stamford Bridge entre o Chelsea e o Arsenal, líder da Premier League. Tem sido uma época conturbada para os Blues, que têm novo patrão e mudaram de treinador, os resultados é que ainda não são os desejados pelos seus adeptos. Os Gunners continuam isolados na frente do campeonato, mas este jogo encerra alguns riscos. Ainda em Inglaterra, destaque para o jogo entre o Manchester City e o Fullham treinado por Marco Silva, desejoso de mostrar serviço, e para a deslocação do Manchester United ao campo do Aston Villa, agora que Ronaldo já faz parte integrante dos reds devil. No campeonato espanhol, Real Madrid empatou na jornada anterior e tem o Barcelona ‘à perna’, os adversários deste fim de semana são teoricamente acessíveis. A liga italiana continua sob o domínio do Nápoles, que ainda não perdeu esta temporada. A deslocação ao campo do segundo classificado, a Atalanta, é um risco calculado, pois sabe que, qualquer que seja o resultado, continuará na frente do campeonato. A Roma e a Lázio defrontram-se num dérbi que é sempre jogado com grande intensidade. Já em França, o poderoso PSG continua a esmagar os adversários, e a cada jornada que passa aumenta a sua vantagem.