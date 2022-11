Mais de 180 ocorrências registadas até às 15h00 devido à chuva e ao vento

Foram registadas entre as 00h00 e as 15h00 desta terça-feira 182 ocorrências em Portugal continental devido à chuva forte e ao vento, sendo os distritos de Lisboa e de Aveiro os mais afetados.

De acordo com informações avançadas pelo comandante Paulo Santos, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), à agência Lusa foram registadas "182 ocorrências, essencialmente por inundações na via pública e nas zonas periurbanas com quedas de árvores, não estando contabilizadas as referentes à cidade de Lisboa".

Num primeiro balanço, feito pelas 14h30, em relação ao período compreendido entre as 00h00 e as 13h00, o responsável adiantou que tinham sido registadas 106 ocorrências, sendo que, nessa altura, os distritos mais afetados eram os do Porto e de Aveiro, com várias inundações em vias urbanas e quedas de árvores.

"Houve ainda o registo de uma ocorrência de um fenómeno extremo de vento, a meio da manhã, cerca das 10h50, na Marinha Grande [distrito de Leiria], que levou à queda de várias árvores, danos em 14 veículos e uma estrutura metálica que voou e danificou linhas de alta tensão, o que levou à intervenção da E-Redes", referiu, explicando que os veículos foram afetados por detritos de destroços e quedas de árvores.

Tiago Gomes, comandante dos Sapadores Bombeiros de Lisboa, refeiu pelas 14h30 que algumas vias da cidade estavam cortadas ao trânsito, como é o caso do túnel junto à Praça José Queirós, para o escoamento de águas, tendo sido registadas cerca de 25 inundações em espaços públicos e privados.

No Eixo Norte-Sul, o cenário de caos é visível, como é evidente no vídeo a que o Nascer do Sol teve acesso:

"As tampas de escoamento de águas levantaram devido ao caudal, o que obrigou a interromper a circulação", explicou, indicando também a ocorrência de quedas de árvores na cidade.

Na segunda-feira a Proteção Civil alertou a população para as previsões de chuva e vento durante esta terça-feira, com possibilidade de ocorrência de cheias, inundações e deslizamento de terras, principalmente nas regiões do Norte e Centro.