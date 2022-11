Importações sobem 29,6% e exportações 24,7% em setembro

As exportações e as importações de bens registaram crescimentos homólogos de 24,7% e 29,6%, respetivamente em setembro deste ano. Os dados foram avançados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) que diz que é de “salientar o aumento nas importações de combustíveis e lubrificantes (+51%), que se deveu ao acréscimo em valor (+39,1%) das importações de óleos brutos de petróleo, refletindo a subida do preço deste produto no mercado internacional (+62,5%), dado que em volume se verificou um decréscimo (-14,4%)”.

Excluindo combustíveis e lubrificantes, as exportações e as importações aumentaram 23,8% e 26,2%, respetivamente.

Segundo o gabinete de estatística, os preços registaram crescimentos de 16,2% nas exportações e 18,5% nas importações. “A variação do índice de preços foi menos expressiva que no mês anterior, sobretudo nas importações, devido a um efeito de base, dado que por esta altura em 2021 se começou a registar um aumento dos preços de produtos petrolíferos”, explica o INE.

O défice da balança comercial agravou-se em 820 milhões de euros face a setembro de 2021, atingindo 2 699 milhões de euros. Excluindo combustíveis e lubrificantes, o défice totalizou 1 643 milhões de euros, aumentando 439 milhões de euros relativamente a setembro de 2021.