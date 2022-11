Taxa de desemprego subiu para 5,8% no terceiro trimestre

A taxa de desemprego aumentou para 5,8% no terceiro trimestre deste ano, segundo os dados divulgados, esta quarta-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os dados mostram que a população empregada (4.929,1 mil pessoas) cresceu 0,6% (27,3 mil) em relação ao trimestre anterior e 1,0% (51,0 mil) relativamente ao trimestre homólogo. Já a população desempregada, estimada em 305,8 mil pessoas, aumentou 2,3% (7 mil) em relação ao trimestre anterior e diminuiu 4,1% (12,9 mil) relativamente ao homólogo.

Os números mostram também que a subutilização do trabalho abrangeu 603,1 mil pessoas, tendo aumentado 0,4% (2,4 mil) em relação ao trimestre anterior e diminuído 6,1% (39,3 mil) relativamente ao período homólogo.

Já a taxa de subutilização do trabalho, estimada em 11,2%, manteve-se inalterada em relação ao trimestre anterior e teve um decréscimo de 0,7 p.p. por comparação com o período homólogo.

O INE diz ainda que a proporção da população empregada em teletrabalho, isto é, que trabalhou a partir de casa com recurso a tecnologias de informação e comunicação, foi de 17,0% (836,7 mil pessoas), menos 2,6 pontos percentuais (p.p.) do que no 2.º trimestre de 2022.