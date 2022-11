Joe Biden e Xi Jinping encontram-se na segunda-feira

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, vai estar reunido, na próxima segunda-feira, com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, no âmbito da cimeira do G20, em Bali.

“Os líderes debaterão esforços para manter e aprofundar as linhas de comunicação entre os Estados Unidos e a República Popular da China, gerir a competitividade de forma responsável, e trabalhar onde os nossos interesses se alinham, especialmente nos desafios transnacionais que afetam a comunidade internacional”, anunciou esta quinta-feira Karine Jean-Pierre, porta-voz da Casa Branca, em comunicado, acrescentando que irão ser debatidas “uma variedade de questões regionais e globais”.

A diplomacia entre os dois países tem estado ‘tremida’ com a situação de Taiwan, depois da visita de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, em agosto, à ilha.