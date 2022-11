Barcelona ressuscitou

A época estava a correr francamente mal ao Barcelona, perdeu de forma clara com o Real Madrid, ficou fora da Liga dos Campeões e são públicos os problemas de balneário, que levaram à saída de Piqué. Ao invés, tudo corria na perfeição aos ‘merengues’ que mostravam uma dinâmica ganhadora... até ao momento em que perderam cinco pontos em duas jornadas. Agora, são os catalães que lideram o campeonato espanhol, que vai entrar de ‘férias’ para se disputar o Mundial do Qatar. Em Itália, é tudo mais previsível, já que o Nápoles continua muito forte e sem derrotas a nível interno. A vitória em casa da Atalanta reforçou a liderança na Serie A e atrasou a equipa de Bergamo. A Lazio e o Milan surgem assim como os mais diretos adversários dos napolitanos, mas a oito pontos de distância. A Roma perdeu cinco pontos nas duas últimas jornadas e afundou-se na tabela classificativa, o que provocou mais uma reação ‘à Mourinho’ para com alguns jogadores, há quem tenha recebido indicação da porta de saída em janeiro. Na Ligue 1, o PSG continua a vencer, mesmo sem jogar bem. A maioria da estrelas que passeiam por Paris só pensam no Qatar, mas, com o plantel que tem, o PSG é sempre obrigado a ganhar.