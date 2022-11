Efemérides de 14 de Novembro (2022)

2005. Foi anunciada pelo Ministério da Saúde (primórdios do Executivo de José Sócrates) há 17 anos a distribuição gratuita da "pílula do dia seguinte" nos centros de saúde e nos hospitais nacionais.





1890 Teve lugar há 132 anos a assinatura do acordo anglo-português sobre o Zambeze, garantindo aos ingleses o controlo da região, e que constituiu uma verdadeira cedência ao Ultimato Britânico.

2003 Deu-se há 19 anos um ataque deliberado a jornalistas portugueses no Iraque, na estrada para Bassorá, tendo um deles sido raptado e exigido inicialmente um avultado resgate, e outra operada de emergência a uma perna.

2005 Foi anunciada pelo Ministério da Saúde (primórdios do Executivo de José Sócrates) há 17 anos a distribuição gratuita da "pílula do dia seguinte" nos centros de saúde e nos hospitais nacionais.

2009 Um tribunal de Buenos Aires abriu há 11 anos caminho aos casamentos entre pessoas do mesmo sexo, na capital argentina, ao autorizar a primeira aliança entre 2 homens na América Latina – Portugal seria o 8º País do Mundo a aprovar o casamento homossexual em Janeiro do ano seguinte, sob o 1º Governo de Sócrates (a Holanda foi o 1º na Europa, em 2001).

2010 O anúncio da criação de um fundo de mil milhões de dólares (730 milhões de euros) para desenvolver as relações entre a China e os países lusófonos figurou há 12 anos como a principal novidade da III Conferência Ministerial do Fórum Macau.

2012 Realizou-se há 10 anos uma greve geral promovida pela CGTP em protesto contra o agravamento das políticas de austeridade e em defesa de políticas alternativas, assumidas depois pelo Governo da Geringonça, que favorecessem o crescimento económico.

2021 Na Argentina, pela primeira vez desde a democracia (1983), o peronismo perdeu o quórum na Câmara dos Senadores