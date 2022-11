Portugal goleia Nigéria antes do Qatar

O duelo de arranque do Campeonato do Mundo, no domingo, será entre o anfitrião Qatar e o Equador, para o grupo A.





A seleção portuguesa de futebol goleou, esta quinta-feira, a Nigéria por 4-0, naquela que foi a última partida de preparação para o Mundial2022 do Qatar, disputado no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

No Estádio José Alvalade, Bruno Fernandes deu o salto de partida, marcando na primeira-parte dois golos (9 minutos e 35 minutos). E já no final, aos 82 minutos, Gonçalo Ramos colocou a terceira bola na baliza adversária, seguindo-se o golo de João Mário (84).

Note-se que é já amanhã que a equipa vai partir para o Qatar, tendo estreia marcada no grupo H do Mundial2022, para 24 de novembro, em frente ao Gana, antes de defrontar o Uruguai, em 28 novembro, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 02 de dezembro.

