Sete ilhas dos Açores com aviso amarelo

As ilhas do grupo Ocidental estão sob aviso até quinta-feira e as do grupo Central até quarta-feira.





As ilhas dos grupos Central e Ocidental dos Açores estão até quinta-feira sob aviso amarelo devido à agitação marítima, com ondas de noroeste, adiantou esta terça-feira o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA).

As ilhas do grupo Ocidental, Flores e Corvo, estão sob aviso amarelo entre as 18h00 de hoje e as 6h00 de quinta-feira.

Já as ilhas do grupo Central, Terceira, Faial, Pico, São Jorge e Graciosa, estarão sob aviso amarelo entre as 00h00 de quarta-feira e as 18hh00 do mesmo dia.

Recorde-se que o aviso amarelo é o menos grave numa escala de três e é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades que estão dependentes da situação meteorológica.