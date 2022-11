França mostra garras e goleia Austrália

A seleção francesa goleou esta terça-feira a Austrália por 4-1 no jogo do Grupo D do Mundial2022 de futebol, entrando assim com o pé direito na competição.

Foi aos nove minutos que Craig Goodwin assinalou o primeiro e o único golo da seleção australiana, e não tardou a terem uma resposta.

Os franceses quiseram reacender o espírito de campões e ainda na primeira parte, Andrien Rabiot (26), Olivier Giroud (32) e Kylian Mbappe (68) mudaram o rumo da partida. Aos 78 minutos, Giroud marcou novamente, dando assim o quarto e último golo à equipa francesa.

Assim, a França isola-se na frente do Grupo, com três pontos, sendo seguida por Dinamarca e Tunísia, que empataram 0-0 e têm um ponto cada, enquanto a Austrália ocupa a última posição.