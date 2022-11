Meghan Markle critica objetificação das mulheres que exploram a sua sexualidade

Meghan Markle falou publicamente sobre como as mulheres que querem explorar a sua sexualidade são, na maioria dos casos, criticadas, enquanto que os homens são elogiados.

"Não percebo este estigma à volta das mulheres, da sua sexualidade e da exploração da mesma que é vista como um vilão pelos homens", disse a duquesa de Sussex, no último episódio do seu podcast “Archetypes”.

"À medida que vais envelhecendo, começas a explorar e a perceber a tua sensualidade, o teu divino feminino. A tua sexualidade, de vez em quando, pode ser usada contra ti", continuou.

A monarca, por outro lado, abordou também o mesmo tema nos homens e como a reação da sociedade difere: "Um homem, se é um garanhão, se anda por aí a divertir-se ou o que quer que esteja a fazer, normalmente é glorificado. Até mesmo elogiado. Mas uma mulher, não interessa se é a mulher mais bem-sucedida financeiramente aos 50 anos, garanto-te que alguém vai dizer, 'mas ela era tão vadia na faculdade".

Recorde-se que a duquesa de Sussex disse, recentemente, no mesmo programa, que se sentiu objetificada ao ter sido convidada para participar no programa 'Deal or No Deal' — equivalente a 'Pegar ou Largar', em Portugal.

"Davam-nos até vouchers de bronzeamento artificial todas as semanas porque havia uma ideia muito certa de como devíamos parecer. Era puramente sobre beleza e não necessariamente cérebro. (…) Momentos antes de subirmos ao palco, tinha uma mulher da produção nos bastidores e ainda consigo ouvi-la. Ela não sabia dizer o meu apelido corretamente e eu sabia com quem ela estava a falar: 'Markell, encolhe; Markell, encolhe'. Acabei por desistir do programa. Como disse, sou agradecida pelo trabalho, mas não por como fazia-me sentir", disse Markle.