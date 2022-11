Bélgica vence Canadá por 1-0

A seleção belga venceu esta quarta-feira a seleção canadiana por 1-0 no Ahmed bin Ali Stadium, na cidade qatari de Al-Rayyan.

Com um golo marcado aos 44 minutos, Michy Batshuayi deu a vantagem à seleção à europeia contra a norte-americana, que não marcava presença num Campeonato do Mundo desde 1986.

A Bélgica segue assim isolada na liderança no grupo F, com três pontos, mais dois do que a Croácia e Marrocos, que, horas antes, ficaram empatas. No fim do grupo, encontra-se com Canadá, com zero pontos.