Três militares arrastados pelo mar na Póvoa de Varzim ainda estão sob vigilância médica

Dos oito militares que foram arrastados pela ondulação na praia da Lagoa, na Póvoa de Varzim, na madrugada de sexta-feira, quatro já receberam alta clínica, mas três continuam ainda “sob vigilância médica”, confirmou o Exército, ao Jornal de Notícias.

Recorde-se que do trágico incidente resultou a morte de uma jovem de 20 anos.

Atualmente, o Exército aguarda "o cumprimento das perícias médico-legais" para que possam ser agendadas as cerimónias fúnebres da primeiro-cabo Ani Dabó.

"Os militares continuarão a ter acompanhamento por parte do Centro de Psicologia Aplicada do Exército Português, prosseguindo os cursos que se encontravam a frequentar na Escola dos Serviços", explica ainda o Exército, que adianta que dos quatro militares que já tiveram alta clínica, três estão a recuperar em casa e um regressou já à Escola dos Serviços, na Póvoa de Varzim, "por opção própria".

Sobre as circunstâncias do incidente, o Exército não adianta mais detalhes. "Informa-se que, foi imediatamente instaurado um processo de averiguações, que decorre os seus trâmites no sentido de apurar, com rigor, todos os factos que ocorreram", esclarece.