António Costa cancela viagem ao Qatar por motivos de saúde

O primeiro-ministro cancelou, esta quarta-feira, a sua deslocação ao Qatar para assistir ao jogo da seleção portuguesa frente à Coreia do Sul, na sexta-feira, no âmbito do Mundial de futebol. Em causa estão motivos de saúde, diz à CNN Portugal fonte oficial do seu gabinete.

António Costa encontra-se doente desde que veio de Madrid, em Espanha, no fim de semana, e cancelou toda a agenda pública desde então.

Assim, o primeiro-ministro poderá assistir à tomada de posse dos três novos secretários de Estado, marcado para as 12h00 desta sexta-feira.

António Costa vai ser substituído no Qatar pela ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, que tem a tutela do Desporto, acrescenta a mesma fonte à CNN.

