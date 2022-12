Argentina vence por 2-1 e expulsa australianos do Mundial

Golos do jogo foram marcados por Messi, Julián Alvaréz e Enzo Fernandéz.





A Argentina venceu este sábado a seleção australiana nos oitavos de final do Campeonato do Mundo e ruma a um encontro com os Países Baixos.

A equipa de Lionel Scaloni inaugurou o marcador aos 35 minutos com um golo de Lionel Messi, fazendo desse o único golo da primeira metade do jogo.

Já na segunda parte, Julián Alvaréz faz o segundo para os sul-americanos aos 57 minutos.

E se é verdade que a seleção australiana saiu do encontro com um golo, a verdade é que este não foi marcado por nenhum jogador da Oceania.

O benfiquista Enzo Fernandéz foi quem reduziu a vantagem da seleção adversária, com o autogolo marcado aos 77 minutos.