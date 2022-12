Detido homem por violar jovem em armazém abandonado no Montijo

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 28 anos, suspeito de ter violado uma jovem, de 24 anos, no Montijo.

O homem, no passado dia 7 de outubro, “atraiu a vítima até à localidade do Montijo e, depois de a conduzir até um armazém devoluto situado nas imediações do terminal fluvial daquela urbe, recorrendo à força e à sua superioridade física, subjugou-a e forçou-a, contra a respetiva vontade, a com ele manter diversas práticas sexuais”, informa a PJ, através de comunicado.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito a apresentações periódicas e proibição de contactos com a vítima.