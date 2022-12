As joias escolhidas por Georgina no jogo de Portugal frente à Suíça

De acordo com o jornal The Mirror, entre as joias usadas nessa noite, está um Rolex GMT-Master II em ouro branco de 18 quilates, com diamantes de fábrica, e que tem um valor estimado em 463 mil euros.





Georgina Rodríguez, a modelo e mulher de Cristiano Ronaldo, foi uma das caras com mais destaque no grande jogo de Portugal contra a Suíça, no âmbito do Mundial do Qatar.

O ‘look’ escolhido para a noite em que Portugal viria a golear a Suíça foi pensado em todas as frentes, com a imprensa internacional a dar destaque às joias escolhidas pela modelo. Assim, Georgina usou várias peças de luxo que, em conjunto, estão avaliadas em mais de dois milhões de euros.

De acordo com o jornal The Mirror, entre as joias usadas nessa noite, está um Rolex GMT-Master II em ouro branco de 18 quilates, com diamantes de fábrica, e que tem um valor estimado em 463 mil euros.

A juntar à peça, Georgina usou ainda um anel que, acrescenta ainda o mesmo jornal, simboliza o noivado com CR7, avaliado em 695 mil euros. A modelo usou ainda um outro anel com um diamante de 10 quilates, de 347 mil euros, e ainda um terceiro, de 57 mil euros.

Saindo dos anéis e passando para os colares, a mulher de Cristiano Ronaldo usou uma peça de brilhantes, que pode chegar aos 521 mil euros.

Já para levar os seus utensílios, e juntando-se assim à coleção de joias, Georgina levou uma carteira Chanel, de cor branca, cujo valor deve rondar os oito mil euros.