Parlamento recebeu 53 sugestões para os 50 anos do 25 de Abril

A Assembleia da República recebeu 53 sugestões de cidadãos durante a consulta pública para o programa das comemorações do parlamento dos 50 anos da revolução do 25 de abril, que terão lugar entre 2024 e 2026.

Estes números foram divulgados por Augusto Santos Silva, numa mensagem vídeo publicada na sua conta oficial no Twitter.

Segundo o presidente do parlamento, durante a consulta pública, que decorreu durante o mês de novembro, foram recebidas "53 sugestões, umas delas ideias, outras já projetos concretos, envolvendo as personalidades a homenagear, as formas artísticas a privilegiar, os locais onde realizar tais iniciativas".

"Queria agradecer a todos, a cada uma e a cada um dos participantes nesta consulta pública, porque as ideias que apresentaram enriquecerão o programa das nossas comemorações", disse.

Santos Silva sublinhou que as sugestões recebidas irão "informar o programa que a Assembleia da República seguirá para comemorar o cinquentenário do 25 de abril", em conjunto com ideias próprias do parlamento, que irão agora ser trabalhadas pela Comissão Organizadora das Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e da Constituição, na qual "estão representados todos os partidos políticos com assento parlamentar".