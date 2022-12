Coreia do Norte, Síria e Irão são três dos países que mais violam os direitos humanos

O Conselho dos Direitos Humanos na ONU fez uma lista dos países que menos respeitam os direitos humanos.

O organismo lembrou que muitos países violam os direitos humanos, mas que em alguns que a situação é mais crítica: Coreia do Norte, Síria, Irão, Afeganistão, Iraque e Arábia Saudita.

Para a elaboração deste ranking são considerados vários fatores, um dos principais é o tratamento dado pelo governo aos seus cidadãos.

A lista é liderada pela Coreia do Norte com “uma longa história de violações dos direitos humanos”, a ONU acredita que o regime do país cometeu extermínios, assassinatos, escravatura, tortura, entre outros.

Relativamente à Síria, a comissão de inquérito destaca os abusos vistos por todo o mundo, tortura, prisões e detenções. O Governo sírio foi acusado diversas vezes de limitar a liberdade de expressão, de reunião e religião. A situação no país agravou-se desde o início da guerra civil em 2011, onde mais de 100 mil pessoas morreram e mais de quatro milhões fugiram.

O Irão também faz parte desta lista e é acusado de desrespeitar os direitos humanos por causa das execuções, detenções de dissidentes políticos e jornalistas críticos das políticas do regime. A organização internacional alerta ainda para a tortura e outras formas de tratamento desumano que os detidos são alvo e a falta de direitos básicos, como a liberdade de expressão e reunião.