Governo vai apoiar municípios afetados pelo mau tempo

Os municípios da Grande Lisboa foram os mais afetados pelo mau tempo desde a noite de quarta-feira, o Governo pede agora às respetivas autarquias que façam um levantamento dos prejuízos até ao dia 15 de Janeiro, no máximo, para receberem o apoio do Estado, anunciou a ministra Mariana Vieira da Silva, de acordo com a agência Lusa.

"Os apoios dependem sempre do levantamento dos danos", disse a ministra da presidência, salientando que os municípios, em articulação com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo, deverão avaliar os prejuízos, se possível, até ao final do ano, tendo ficado como data limite o dia 15 de janeiro.

A chuva forte dos últimos dias tem causado inundações, cortes de estradas, estações de metro e de comboio ficaram alagadas, estabelecimentos e veículos ficaram destruídos, assim como várias habitações, que sofreram danos.

Uma mulher de 75 anos morreu na sua residência em Algés, concelho de Oeiras e há registo de dezenas de desalojados.