Albufeira promove programa especial de comemoração da quadra natalícia e um memorável réveillon

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira refere que «este ano a programação foi reforçada com mais dias, mais eventos e uma área maior, naquela que é uma aposta forte do Município num evento que pretende atrair mais visitantes a Albufeira nesta época do ano». José Carlos Rolo sublinha, que «após dois anos de pandemia é preciso devolver a esperança, a alegria e a magia do Natal a todas as pessoas, especialmente às crianças».

Como não podia deixar de ser, o Albufeira Natal tem um dos seus pontos altos na chegada do Pai Natal, a marcar o começo das festividades hoje, pelas 10h30, carregado de presentes para distribuir pelos mais pequenos.

Segue-se a inauguração da exposição de Arte Sacra intitulada ‘Sagrada Família’, um conjunto de 17 peças de pintura e escultura, alusivas à fé cristã associada às celebrações do Natal, que fazem parte de uma coleção mais vasta, com um total de 158 peças, doadas por Maria José de Jesus Bispo ao Município de Albufeira. No mesmo local, está, igualmente, patente a exposição ‘Um Natal Mais Ecológico em Albufeira’, uma mostra de trabalhos realizados pelo público escolar e utentes dos Lares e Centros de Dia do Concelho, que tem por objetivo sensibilizar para a importância da reutilização de materiais, aplicada à criação das tradicionais decorações natalícias.

Um dos outros momentos de animação do Albufeira Natal será proporcionado pelo Circo Bravo, originário da Ucrânia, pela primeira vez em Portugal, que de 13 a 23 de dezembro promete encantar miúdos e graúdos com um espetáculo repleto de magia e muitas acrobacias.

Nesta época caracterizada pela solidariedade, iniciativas deste cariz também não poderiam faltar e serão uma constante também no Albufeira Natal. No dia 17 há um Bolo Rei Gigante Solidário, para distribuir por quem visitar o Mercado de Natal e no dia 18 todas as receitas do espetáculo do Circo Bravo ‘Aqua Show’ destinam-se ao apoio das Forças Armadas da Ucrânia.

O Concerto de Natal da Orquestra Clássica do Sul é sempre um dos pontos altos da programação de Natal no Auditório Municipal de Albufeira. Terá lugar no dia 21 de dezembro, às 21h30, com a presença inédita do maestro principal da Orquestra Vitae de Londres, Pablo Urbina, que, nesta sua primeira vez em Portugal, nos trará na bagagem um repertório com algumas das mais belas melodias natalícias.

De 17 a 24 de dezembro, Albufeira conta ainda com um Presépio Vivo, em exibição na Rua 5 de outubro, um momento sempre muito apreciado nas celebrações natalícias e, como já é habitual, a tradicional Corrida do Pai Natal, organizada pelo Município em colaboração com o Clube Desportivo das Areias de São João, que terá lugar no dia 18 de dezembro, a partir do Mercado Municipal de Albufeira, sendo uma iniciativa que todos os anos enche de cor e animação as ruas da cidade.

Todos os locais do evento contarão com a animação diária da Trupe do Pólo Norte, constituída pelo Pai Natal, as suas inseparáveis renas e duendes, que levarão a magia do Natal às crianças que visitem este espaço, que podem ainda deixar as suas cartas na Casa do Pai Natal, andar no carrossel, saltar nos insufláveis e divertir-se na Pista de Gelo, podendo ainda, na Galeria Municipal Samora Barros, participar em várias oficinas onde terão a oportunidade de aprender a fazer os seus presentes e deliciosas bolachinhas de Natal. No final, ainda podem aproveitar para registar o momento com uma foto de família junto ao globo de Natal.

Mas a animação não termina com o Albufeira Natal, o Município elaborou ainda um programa de passagem de ano, que volta a ser uma aposta para o turismo nesta época.

«Estivemos dois anos sem poder potenciar um dos nossos maiores cartazes turísticos, por motivos relacionados com a pandemia, mas regressamos para manter e reavivar este que é um destino conhecido nesta altura do ano, nacional e internacionalmente», referiu o presidente da Câmara Municipal, José Carlos Rolo, frisando ainda que «quando se atinge um determinado nível de qualidade e atratividade é difícil mantê-lo, mas seguramente que isso vai acontecer».

«A passagem do ano 2022 para 2023, em Albufeira, contará com um ícone da música portuguesa, com um outro intérprete mais contemporâneo e ainda com um grande momento de fogo-de-artifício, inédito na Europa, garantindo uma noite de Ano Novo inesquecível e um espetáculo de qualidade». Afirma ainda o presidente de Câmara.

Como parte do programa de Passagem de Ano terá ainda lugar o Solrir, festival de humor que acontece a 30 de dezembro e dia 1 de janeiro, no Palácio de Congressos do Algarve com António Raminhos, Vasco Correia e Luís Filipe Borges na primeira noite e Hugo Sousa e Abdias Melo, que sobem ao palco no primeiro dia do ano, contando com a Rádio Comercial como rádio oficial do programa de fim do ano do Município.

Antes do humor, o deslumbre de um programa que engloba diversas linguagens do mundo do espetáculo.

Sob o conceito Albufeira Carpe Nox, Albufeira preparou para a noite de passagem de ano, com entrada gratuita, a partir das 22h na Praia dos Pescadores, um espetáculo multissensorial. Rui Veloso promete uma atuação única que fará uma viagem por toda a sua carreira e terá a participação especial de Tatanka.

Antes da meia-noite todos os olhares ficarão deslumbrados com o espetáculo piromusical aquático e uma performance de skydive artístico, uma coreografia aérea com luz e pirotecnia inédita na Europa.

O Município preparou várias atividades de modo a assegurar que todos os visitantes, independentemente da idade, possam desfrutar do concelho durante vários dias. A expectativa do impacto na Economia local é extremamente positiva, com inúmeros empresários a reportar já terem a lotação dos seus hotéis esgotada, e muitos outros acima dos 70% e 80% de lotação, com muitos visitantes estrangeiros, mas também nacionais, esperando-se números similares ao pré-pandemia ou até ligeiramente superiores.