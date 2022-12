Nove distritos sob aviso laranja devido à precipitação

Este aviso estará em vigor entre as 6h e as 12h de segunda-feira





Nove distritos de Portugal Continental vão estar, a partir desta madrugada, sob aviso laranja devido às previsões de chuva forte, por vezes acompanhada de trovoada.

De acordo com o site oficial do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estarão sob aviso laranja entre as 6h e as 12h de segunda-feira devido à "precipitação persistente, por vezes forte e ocasionalmente acompanhada de trovoada" os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga. Posteriormente, os avisos descem para amarelo, na maioria dos casos até às 18h de terça-feira.

Já nos distritos de Évora, Beja e Setúbal o aviso laranja tem início às 15h de segunda-feira e vigora até às 00h00 de terça-feira.

Já para o dia de hoje, o IPMA não tem ativos quaisquer avisos.

Contudo, além dos nove distritos sob aviso laranja, entre as 6h e as 15h de segunda-feira, todos os 18 distritos de Portugal Continetal estarão sob aviso amarelo não só devido à precipitação prevista, como também devido ao vent.

Nos distritos de Faro, Setúbal, Beja, Lisboa, Leiria, Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga o aviso amarelo estará também ativo para a agitação marítima, entre as 6h de segunda-feira e as 21h de terça-feira, devido Às ondas que podem atingir os cinco metros de altura.

Recorde-se que o aviso laranja é o segundo mais grave numa escala de quatro e implica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.