Capotamento na Marginal que liga Lisboa e Cascais faz um ferido

Uma pessoa ficou ferida na tarde desta segunda-feira, na sequência de um capotamento de um veículo ligeiro de mercadorias na Estrada Nacional 6 (EN6) - Avenida Marginal - que liga Lisboa a Cascais, em Oeiras.

O acidente, cujo alerta foi dado pelas 15h54, levou ao corte do trânsito nos dois sentidos e, de acordo com informações avançadas pelo Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa ao Notícias ao Minuto, a vítima está a ser assitida no local, não havendo atualização do estado de saúde da mesma.

Estão ainda no local os Bombeiros de Oeiras e a Polícia de Segurança Pública (PSP), tendo o INEM sido acionado posteriormente.