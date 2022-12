17 de dezembro 2022 às 10:40

Eutanásia: a grande mentira

Agora não é preciso explicar nada: chega-se ao SNS e pede-se para abortar. Em meia dúzia de anos, passou-se da ‘despenalização do aborto’ para a ‘liberalização do aborto’. E com a eutanásia vai acontecer exatamente o mesmo.