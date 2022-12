Homem detido por abusar de quatro netas entre os cinco e os 12 anos

Um homem, de 71 anos, foi detido pela Polícia Judiciária, devido a suspeitas de ter abusado sexualmente de quatro netas, entre os cinco e os 12 anos, os crimes terão sido cometidos ao longo de uma década.

“Os factos criminosos foram cometidos ao longo de uma década, designadamente de 2011 a 2021, contra, pelo menos, quatro netas do arguido, quando tinham idades compreendidas entre os 5 e os 12 anos”, lê-se no comunicado da PJ.

As autoridades adiantam ainda que o número de crimes é “ainda indeterminado” pois acreditam que podem existir mais vítimas.

“O arguido, já na condição de reformado, aproveitava os momentos em que as netas ficavam confiadas aos seus cuidados e longe da supervisão parental, para cometer os abusos, fazendo-se valer do natural ascendente que possuía sobre as crianças para as coagir ao silêncio”, informa a PJ.

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa de prisão preventiva.