Mais de 20 detidos esta quinta-feira em Lisboa

O Comando Metropolitano da Polícia de Segurança Púbica (PSP) de Lisboa deteve 25 pessoas esta quinta-feira.

Em comunicado, a autoridade adianta que, entre as 00h00 e as 24h00 de dia 22 de dezembro, no âmbito da sua atividade operacional, executou várias operações policias, que resultaram em 25 detenções.

Dessas, cinco foram por condução sob efeito de álcool, cinco por condução sem habilitação, quatro por tráfico de estupefaciente, quatro por mandados de detenção, uma por resistência e coação sobre funcionário, uma por crimes por contra propriedade e ainda cinco detenções por outros crimes.

Além disso, foram apreendidas 117 doses de canábis e 34 doses de cocaína, 2 armas de fogo e 1 arma branca.