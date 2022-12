Diogo Costa nomeado para melhor guarda-redes do Mundo

Diogo Costa, do FC Porto e da seleção de Portugal, está nomeado para o prémio de melhor guarda-redes do mundo de 2022, promovido pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).

O craque português, de 23 anos, realizou, este ano, 44 jogos pelos azuis e brancos, tendo conseguido defender a baliza em 17 ocasiões.

Além disso, Diogo Costa fez história na Liga dos Campeões ao tornar-se no primeiro atleta a defender uma grande penalidade e a fazer uma assistência no mesmo jogo (Leverkusen 0-3 FC Porto) e ao bater o recorde de mais penáltis defendidos numa edição da Liga dos Campeões (3).

O internacional acabou por conseguir destaque na equipa campeã nacional e conquistou a titularidade na baliza da seleção nacional, ultrapassando Rui Patrício.

Recorde-se que em 2021, o vencedor do prémio foi o italiano Gigi Donnarumma, guardião do Paris Saint-Germain.

Confira a lista dos 25 nomeados:Lloris (França, Tottenham); Livakovic (Croácia, Dínamo Zagreb); Szczęsny (Polónia, Juventus); Noppert (Países Baixos, Heerenveen); Schmeichel (Dinamarca, Leicester); Pickford (Inglaterra, Everton); Diogo Costa (Portugal, FC Porto); Courtois (Bélgica, Real Madrid); Maignan (França, Milan); Kevin Trapp (Alemanha, Eintracht Frankfurt); Neuer (Alemanha, Bayern); Oblak (Eslovénia, Atlético de Madrid); Alisson (Brasil, Liverpool); Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa); Sergio Rochet (Uruguai, Nacional); Matt Turner (EUA, New England Revolution e Arsenal); Ochoa (México, América); Édouard Mendy (Senegal, Chelsea); Bono (Marrocos, Sevilha); Onana (Camarões, Inter); Aymen Dahmen (Tunísia, Sfaxien); Mohammed Al-Owais (Arábia Saudita, Al-Ahli e Al-Hilal); Shuichi Gonda (Japão, Shimizu S-Pulse); Seung-gyu (Coreia do Sul, Kashiwa Reysol e Al-Shabab).