Entre dia 22 de dezembro e as 7h30 de hoje, dia 24, a Guarda Nacional Republicana (GNR) registou, no âmbito da Operação Natal, mais de 100 detidos e seis mortos.

De acordo com um comunicado da autoridade, tinham sido fiscalizados até áquela hora 15.956 condutores, dos quais 120 conduziam com excesso de álcool, tendo 60 destes sido detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l.

Foram ainda detidas 42 pessos por conduzirem sem habilitação legal.

Das 3.635 contraordenações rodoviárias detetadas, 1.103 foram por excesso de velocidade, 300 por falta de inspeção periódica obrigatória, 71 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças e 86 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução.

Foram ainda detetados pela GNR 545 acidentes, que provocaram seis vítimas mortais, oito feridos graves e 114 feridos leves.