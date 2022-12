"Serpente" regressa a França

Charles Sobhraj, de 78 anos, voltou a França após passar 19 anos atrás das grades no Nepal, tendo sido condenado por matar mochileiros ocidentais que faziam o trilho dos hippies nos anos 70. Sobhraj, que ganhou a alcunha de "Serpente" pela forma como evadiu as autoridades, aterrou no principal aeroporto internacional de Paris, o aeroporto Charles de Gaulle, este sábado às 7h da manhã (8h em Portugal continental).

Sobhraj, um cidadão francês de origem indiano-vietnamita, foi retratado por Tahar Rahim na série da Netflix A Serpente, sendo suspeito de mais de vinte homicídios por toda a Ásia. Foi acusado de posar como um negociante de pedras precisas, ficando próximo das suas vítimas, normalmente turistas, e defraudando-as antes de as matar. A justiça nepalesa ordenara a libertação de Sobhraj devido à sua idade avançada e saúde frágil. No avião, durante o regresso ao seu país, Sobhraj afirmou-se inocente perante um correpondente da France Press.