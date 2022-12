Registadas mais de 30 ocorrências em Lisboa

Fonte dos sapadores adiantou, em declarações à agência Lusa, que, entre as 10h00 e as 12h00, "houve um pico de ocorrências, 34, sendo atualmente a única zona critica o túnel da Avenida João XXI, que se encontra fechado ao trânsito".





Os Sapadores Bombeiros de Lisboa registaram, em cerca de duas horas, mais de 30 ocorrências devido à chuva forte que caiu na cidade, provocando várias inundações e o corte ao trânsito no túnel da Avenida João XXI.

Fonte dos sapadores adiantou, em declarações à agência Lusa, que, entre as 10h00 e as 12h00, "houve um pico de ocorrências, 34, sendo atualmente a única zona critica o túnel da Avenida João XXI, que se encontra fechado ao trânsito".

"Um pouco por toda a cidade foram registadas inundações, sobretudo na zona ribeirinha de Pedrouços, o Eixo Norte-Sul próximo da Avenida de Ceuta e a Estrada de Chelas", acrescentou a mesma fonte.

"Com o tempo a melhorar, os lençóis de água vão-se resolvendo e os operacionais vão-se mantendo nos locais das inundações para resolver as situações", afirmou.

Além das inundações, o responsável avança que foi ainda contabilizado "diversos lençóis de água um pouco por toda a cidade que se vão resolvendo por si próprios".

Recorde-se que Lisboa esteve sob aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), entre as 10h00 e as 11h00 desta segunda-feira, devido à previsão de precipitação, por vezes forte, ocasionalmente acompanhada de trovoadas, aviso que acabou por ser estendido até às 12h00.