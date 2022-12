Viaduto sobre Av. de Berlim encerrado após abatimento de coletor

Numa nota publicada nas redes sociais, a CML informa que “foi efetuado o corte do trânsito no local, nas duas vias provenientes do túnel da Praça José Queirós, por motivos de segurança”.





O acesso ao viaduto sobre a Avenida de Berlim, no sentido Norte-Sul, estará encerrado durante cerca de dois meses devido ao colapso lateral de um coletor na Avenida Infante D. Henrique, anunciou esta sexta-feira a Câmara Municipal de Lisboa (CML).

Numa nota publicada nas redes sociais, a CML informa que “foi efetuado o corte do trânsito no local, nas duas vias provenientes do túnel da Praça José Queirós, por motivos de segurança”.

“O trânsito está a ser desviado para as duas vias laterais, devendo o corte manter-se durante dois meses para obras de reparação da infraestrutura”, complementou.

A Junta de Freguesia do Parque das Nações também informou que o “abatimento de coletor na Avenida Infante D. Henrique, no acesso ao viaduto sobre a Avenida de Berlim, [obrigou] ao encerramento da circulação rodoviária no viaduto sobre a Avenida de Berlim por tempo indeterminado, até estarem repostas as condições de circulação rodoviária em segurança”.

Em alternativa, a CML apelou "a todos que evitem a circulação na zona”, indicando que “todo o trânsito proveniente de Loures (IC2) e Margem Sul (Ponte Vasco da Gama) deve utilizar o Eixo Norte-Sul e o Túnel do Grilo para acesso à 2.ª circular e centro da cidade”.