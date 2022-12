Proteção Civil adia reforma na resposta operacional

Em comunicado enviado às redações, A ANEPC adianta "a transição para o modelo sub-regional ocorrerá com a estabilização das condições operacionais, o que se estima poder acontecer no início da próxima semana", garante ainda a autoridade.





A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) anunciou este sábado que optou pelo adiamento de uma reforma já prevista na sua resposta operacional na sequência das previsões do mau tempo.

Em causa está elevação do Estado de Alerta, para nível laranja, nos distritos de Braga, Porto e Viana do Castelo.

A Proteção Civil explicou ainda na nota a "necessidade de adotar medidas preventivas e de reação face às condições meteorológicas adversas em grande parte do território continental, designadamente nas regiões do Norte e Centro e em especial no Minho e Douro Litoral, também contribuiu para a tomada dessa decisão".