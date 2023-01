Colisão de helicópteros na Austrália provoca quatro mortos e oito feridos

A colisão de dois helicópteros em Queensland, na Austrália, provocou esta segunda-feira, pelo menos quatro mortos, três feridos graves e cinco feridos ligeiros.

De acordo com a Associated Press, uma das aeronaves estaria a descolar e outra a aterrar quando se deu a colisão, que ocorreu pelas 14h00 locais (6h00 de Lisboa) perto da praia Main Beach e do Sea World Resort.

Um dos helicópteros terá aterrado em segurança num banco de areia, sendo que os destroços da outra aeronave se espalharam por uma área de difícil acesso, adiantaram as autoirdades.

No conjunto dos dois helicópteros seguiam 13 pessoas, e as quatro vítimas mortais e os três feridos graves eram passageiros da aeronave acidentada. Os feridos ligeiros estão a ser assistidos, informou o inspetor da polícia de Queensland, Gary Worrel.

O responsável referiu ainda que era "muito cedo para determinar a causa do acidente", realçando, contudo, qeu o helicóptero acidentado estava virado ao contrário.

Na rede social Twitter, Annastacia Palaszczuk, primeira-ministra daquele estado australiado, escreveu que o que "aconteceu hoje na Gold Coast hoje é uma tragédia impensável".

"As minhas mais profundas condolências para cada uma das famílias e todos os afetados por este terrível acidente", acrescentou ainda.