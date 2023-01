Esperemos que, durante os doze meses deste novo ano, as pessoas de todas as fés e doutrinas experimentem uma epifania pessoal que ponha fim ao entorpecimento moral.





por Roberto Cavaleiro

A Décima Segunda Noite começa ao pôr do sol de 05 de janeiro e prossegue até o dia da Epifania, que comemora a manifestação do menino Jesus aos Magos que, por tradição, viajaram do Oriente trazendo presentes proféticos de ouro, incenso e mirra. A igreja ocidental de Roma acredita que o seu número tenha sido três, mas a igreja ortodoxa oriental aumenta para doze e também estende a temporada festiva de Natal para quarenta dias, terminando com a Festa da Candelária a 2 de fevereiro. Seguir-se-ão então os dias sombrios do jejum quaresmal; de 22 de fevereiro a 06 de abril de 2023.

Por coincidência, o menor dia de jejum judaico de 10 de Tevet ocorreu este ano a 3 de janeiro e comemorou o início em 588 aC do cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, rei da Babilónia. Isso culminou dois anos depois com a destruição completa do Templo de Salomão e a primeira diáspora dos judeus da Judeia, seja em escravidão cativa ou fuga para o leste até á Índia ou para o oeste ao longo da bacia do Mediterrâneo até á Península Ibérica. A magnitude desse desastre foi repetida em escala ainda maior em 70 dC, quando o general romano Tito devastou Jerusalém, destruiu o seu segundo templo e matou, como regista o historiador Josefo, um milhão de habitantes. O êxodo do que restou do povo escolhido de Deus seguiu os passos dos doze apóstolos judeus que espalharam a palavra dos evangelhos após a crucificação do seu Senhor.

Esperemos que, durante os doze meses deste novo ano, as pessoas de todas as fés e doutrinas experimentem uma epifania pessoal que ponha fim ao entorpecimento moral que parece levar a humanidade à repetição daqueles terríveis acontecimentos históricos e à destruição do Templo que é o nosso planeta Terra.