População desempregada subiu face a outubro e ao mesmo mês do ano anterior.





A taxa de desemprego subiu para 6,4% em novembro, mais 0,4 pontos percentuais face a outubro, segundo uma primeira estimativa divulgada esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Em termos homólogos, a taxa de desemprego foi superior em 0,2 pontos percentuais.

O gabinete de estatística avança ainda que, nesse mês, a população desempregada (331,6 mil) aumentou em relação aos três períodos de comparação (mês anterior, três meses antes e mês homólogo do ano anterior): 5,9%, 6,7% e 3,2%, respetivamente.

Em sentido inverso, a população empregada (4 886,8 mil) diminuiu em relação ao mês anterior (0,4%) e a três meses antes (0,3%) e aumentou relativamente a um ano antes (0,3%).

Já a população ativa (5 198,4 mil) manteve-se, em termos relativos, praticamente idêntica à observada no mês anterior, tendo aumentado em relação a agosto de 2022 (0,1%) e a novembro de 2021 (0,5%), diz o INE e acrescenta que a população inativa (2 461,0 mil) aumentou 0,1% em relação ao mês anterior e diminuiu 0,1% relativamente a três meses antes e 2,1% por comparação com o período homólogo.

Por sua vez, a taxa subutilização do trabalho situou-se em 11,6%, um valor superior em 0,4 p.p. ao do mês anterior e em 0,2 p.p. ao de três meses antes, mas igual ao do mesmo mês de 2021.