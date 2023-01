Portugal passa a exigir teste negativo a viajantes oriundos da China

Portugal vai passar às 00h de sábado a realizar testes aleatórios à covid-19 a viajantes provenientes da China. No domingo, é já exigido teste realizado até 48 horas antes do embarque, anunciou Governo, esta sexta-feira.

"A partir das zero horas do dia 7 de janeiro de 2023, os passageiros de voos provenientes da China serão sujeitos a testagem aleatória, mas de carácter obrigatório", lê-se num comunicado do Ministério da Saúde.

"Os passageiros provenientes daquele país terão de apresentar, no momento do embarque, um teste negativo, PCR ou TRAg, realizado no máximo até 48 horas antes do início do voo", acrescenta o Executivo.

A medida surge depois de a União Europeia ter recomendado "fortemente" que os Estados-membros exigissem a todos os viajantes da China um teste negativo para a covid-19.

Além de Portugal, também Áustria, Alemanha, Suécia e Bélgica, já tinham anunciado que vão exigir testes aos viajantes oriundos da China.