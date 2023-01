Despiste provoca a morte de um homem de 89 anos

Idoso era o condutor do veículo





Um homem de 89 anos morreu esta segunda-feira na sequência do despiste da viatura ligeira de passageiros que conduzia, na Estada Nacional 122 (EN122) no concelho de Mértola, Beja.

De acordo com fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo à agência Lusa, o alerta foi dado pelas 10h18 e aconteceu ao quilómetro 69,6 da EN122, na freguesia de Espírito Santo.

Segundo Jorge Santos, comandante dos Bombeiros Voluntários de Mértola, o acidente ocorreu no sentido Mértola-Vila Real de Santo António. O mesmo precisou que "a vítima mortal, um homem, de 89 anos, era o condutor e único ocupante do veículo".

O cadáver foi posteriormente transportado para os serviços de medicina legal do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja.

No local, estiveram 13 operacionais, apoiados por seis veículos, dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), incluindo a viatura médica de emergência e reanimação.