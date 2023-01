Trabalhador humanitário belga no Irão condenado a 40 anos de prisão

Um trabalhador humanitário belga foi condenado a 40 anos de prisão no Irão e a 74 chicotadas depois de ser acusado de espionagem e de outros crimes, num julgamento sem audiência, avança a agência Lusa.

O portal judiciário do Irão disse que um Tribunal Revolucionário condenou Olivier Vandecasteele, de 41 anos, a 12 anos e meio de prisão por espionagem, 12 anos e meio por colaboração com governos hostis e 12 anos e meio por branqueamento de capitais.

O belga terá ainda de pagar uma multa no valor de um milhão de dólares (930 mil euros) e foi sentenciado a mais dois anos e meio por contrabando de moeda.

Segundo informações da agência Associated Press (AP), não ficou esclarecido se as acusações estão relacionadas a protestos antigovernamentais que estão a agitar o Irão nos últimos quatro meses. As autoridades iranianas atribuem os distúrbios a potências estrangeiras, sem fornecer provas.

O portal judiciário informa que o trabalhador humanitário pode recorrer da sentença.