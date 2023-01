Marinha resgata tripulante chinês ao largo dos Açores

Um homem de nacionalidade chinesa foi resgatado pela Marinha Portuguesa na noite desta segunda-feira ao largo dos Açores.

De acordo com a autoridade portuguesa, o cidadão chinês, de 28 anos, era um tripulante do navio mercante "Jiu Feng Ling", com bandeira da china, e tinha um trauma num dedo da mão direita.

Para a realização do resgate, o navio divergido para perto da ilha Terceira, tendo sido empenhado o NRP Sines, da Marinha Portuguesa, assim como o helicóptero EH-101, da Força Aérea Portuguesa, para prestar o apoio necessário à retirada do tripulante.

Depois de ter sido resgatado, o tripulante foi transportado pelos bombeiros para o Hospital de Espírito Santo, em Angra do Heroísmo, ilha Terceira.