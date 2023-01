PSG registou a maior despesa da história do futebol

As contratações de estrelas como Messi, Sergio Ramos, Hakimi e Donnarumma fizeram aumentar exponencialmente a folha salarial do clube





O Paris Saint-Germain , nas contas da época 2021/2022, apresentou a maior despesa com pessoal alguma vez registada na história do futebol. A revelação foi feita no estudo Football Benchmark.

Os parisienses gastaram €728 milhões, um aumento de 45% comparado à época anterior, o que representa 109% das receitas.

As contratações de estrelas como Messi, Sergio Ramos, Hakimi e Donnarumma fizeram aumentar exponencialmente a folha salarial do clube, que, recorde-se já suportava os ordenados milionários de Mbappé e Neymar.

O PSG teve um prejuízo de €369 milhões, acumulando €700 milhões em três anos, o que levou a uma multa da UEFA no valor de 65 milhões de euros.