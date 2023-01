Adeptos do Flamengo desrespeitam Pelé

O Flamengo de Vítor Pereira defrontou o Audax Rio no Maracanã e no início do jogo foi realizado um minuto de silêncio em memória de Pelé e Roberto Dinamite, mas o momento que deveria ser de respeito e reconhecimento, transformou-se em polémica.

Lances das duas estrelas do futebol brasileiro foram exibidos antes do apito inicial e um grupo de adeptos decidiu entoar uma música em que chamam Pelé de “maconheiro” e Maradona de “cheirador”, enquanto o nome de Zico é exaltado.

Depois desta situação, a postura dos adeptos foi repudiada pelos rubro-negros nas redes sociais.

Inacreditável que a bola nem rolou e tem gente no Maracanã cantando aquela música horrível e ofensiva para exaltar Zico mas ofender o Pelé. Pqp! Imbecilidade demais — BastidoresCRF (@BastidoresFla) January 13, 2023

Esta foi uma adaptação de um antigo cântico dedicado a Pelé, que dizia: "Mil golos, mil golos, mil golos, mil golos... Só Pelé, só Pelé... Maradona cheirador".