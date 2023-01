Mais de 120 ocorrências devido ao mau tempo desde ontem à noite

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão passar de aviso laranja para vermelho a partir de hoje à noite na sequência da agitação marítima.





A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou, entre as 20h00 de segunda-feira e as 07h00 desta terça-feira, 129 ocorrências devido ao mau tempo, tendo a maioria sido nos distritos de Viseu, Guarda, Coimbra, Porto e Braga.

Em declarações à agência Lusa, o comandante à sala de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) revelou que, "desde as 20:00 de ontem [segunda-feira], hora em que foi emitido o alerta [de mau tempo], e as 07:00 de hoje há a registar 129 ocorrências, que envolveram 438 operacionais e 188 meios terrestres".

Desde segunda-feira que Portugal continental está a ser afetado pela depressão Fien, responsável pelo agravamento das condições meteorológicas nos próximos dias, para os quais está prevista a descida das temperaturas, chuva, vento forte e agitação marítima.

De acordo com Elísio Pereira, as regiões mais afetadas pelo mau tempo foram o Centro e o Norte, com ocorrências em Viseu, Guarda, Coimbra, Braga e Porto.

"Por tipologia, a queda de árvores foi a ocorrência que se registou em maior número, seguido de queda de estruturas e algumas inundações, limpezas de vias e movimento de massas", disse.

Segundo o comante, na sub-região Viseu, Dão e Lafões, foram registadas 20 ocorrências, nas Beiras e Serra da Estrela 12, Alto Minho nove, Área Metropolitana do Porto oito e região de Coimbra com sete.

"Todas as outras Sub-regiões têm números de ocorrências inferiores. No que diz respeito à agitação marítima, até ao momento não temos registo de nenhuma ocorrência", referiu ainda.

O IPMA explica que o estado do tempo em Portugal está a ser "influenciado pela ação conjunta de um anticiclone localizado na região dos Açores e da depressão Fien, induzindo uma forte corrente de noroeste sobre o continente com o transporte de uma massa de ar polar marítimo".

Para hoje, a previsão é de aguaceiros, queda de neve acima dos 800/1.100 metros de altitude no Norte e Centro do país e a intensificação do vento, com rajadas que em algumas regiões poderão atingir os 120 quilómetros por hora.

Devido a isso, os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão passar de aviso laranja para vermelho a partir de hoje à noite na sequência da agitação marítima.

Já os distritos de Faro, Setúbal e Beja estão sob aviso amarelo devido à agitação marítima forte até às 18h00 de hoje.

Em relação aos avisos por causa do vento, Porto, Guarda, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga estão também sob aviso amarelo entre as 09h00 de hoje e as 00h00 de quarta-feira.

Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Castelo Branco, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga devido à queda de neve até às 15h de quarta-feira.