Escolas encerradas em Vila Pouca de Aguiar devido à neve

O concelho de Vila Pouca de Aguiar vai, esta quarta-feira, encerrar as escolas do município "não existirem condições" para a circulação em segurança de transportes escolares, devido à neve e ao gelo.

Não só o município de Vila Pouca de Aguiar, como também Boticas e Montalegre viram as aulas e os transportes escolares suspensos devido à queda de neve.

Num comunicado emitido esta manhã, a Proteção Civil de Vila Pouca de Aguiar informou que, "em virtude das condições meteorológicas adversas, neve acumulada e a previsível formação de gelo, o Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar, que contempla a totalidade dos espaços escolares do concelho (Vila Pouca de Aguiar, Pedras Salgadas) estará encerrado por não existirem condições para a circulação em segurança de transportes escolares".

"A Proteção Civil acompanhará em permanência o evoluir das condições meteorológicas, procurando, em conjunto com as entidades responsáveis, repor a normalidade das condições de circulação nas estradas do concelho", lê-se ainda.

De acordo com João Noronha, presidente da autarquia, em Ribeira de Pena há "constragimentos" nas zonas de Alvadia e Canedo.

Desde terça-feira que os meios da Proteção Civil e dos bombeiros estão espalhados por várias zonas do distrito de Vila Real, em operações de limpeza e a espalhar sal para que as estradas não fiquei intransitáveis.