Escolas e infantários encerrados em Castro Daire devido a neve

Três escolas do primeiro ciclo e alguns jardins de infância estão, esta quarta-feira, encerradas em Castro Daire devido à queda de neve.

Ao todo, o fecho das escolas afetou cerca de meia centena de crianças, sendo que outras 150 não tiveram como se deslocar para as escolas devido ao corte das estradas.

"As escolas primárias de Picão, Mezio e Carvalha, assim como os jardins de infância dessas localidades ficaram hoje fechadas, por causa da neve", disse hoje fonte daquele município à agência Lusa.

A mesma fonte explicou que as localidades onde as escolas estão encerradas se situam na serra do Montemuro, "que é sempre a mais afetada [na região] pela queda de neve.

Em Castro Daire, os Bombeiros Voluntários de Farejinhas "estão a levar os almoços a casa das pessoas que ficaram retidas em algumas aldeias, impossibilitadas de irem para os centros de dia", adiantou a autarquia.

Desde a madrugada de hoje que a Estrada Nacional (EN) 2, entre Castro Daire e Bigorne, e a EN321, entre Castro Daire e Cinfães, na serra do Montemuro, assim como algumas estradas municipais, estiveram encerradas à circulação até ao final da manhã devido à queda de neve.