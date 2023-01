Tropas russas atacam no sul da Ucrânia

O ataque de Moscovo obrigou as forças ucranianas a recuar ligeiramente para ocupar posições de reserva.





As tropas russas atacaram esta quinta-feira a cidade de Orekhiv, no sul da Ucrânia.

"As nossas tropas lançaram uma ofensiva local perto da cidade de Orekhiv, que ainda está temporariamente ocupada por combatentes ucranianos", disse Vladimir Rogov, um efetivo das forças russas na região sul de Zaporijia, cidade onde está localizada a central nuclear com o mesmo nome.

"As nossas tropas estão a manter as posições ocupadas. O território da região de Zaporijia libertada dos combatentes ucranianos está a aumentar gradualmente", afirmou.

A frente no sul da Ucrânia está num impasse desde que as tropas de Moscovo se retiraram da cidade de Kherson no início de novembro.