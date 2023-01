Governo descongela aumento do RSI

O Rendimento de Inserção Social (RSI) vai aumentar 10% a partir de março. Com esta atualização, a prestação social irá aumentar dos 189 para os 209 euros, ou seja, mais 20 euros por mês.

A decisão do Ministério do Trabalho e da Segurança Social foi tornada pública esta sexta-feira e põe um ponto final aos três anos sem aumentos por parte do Governo.

A medida deverá chegar a cerca de 198 mil famílias e irá custar cerca de 30 milhões de euros ao Governo português.

A portaria com o novo valor deverá ser publicada entre esta sexta-feira e o início da próxima semana.

Este apoio social é destinado a auxiliar pessoas em situação de pobreza extrema. A atribuição é definida com base nos rendimentos dos beneficiários e famílias.